Артемий Панарин хотел бы выступить за сборную России в матче между игроками КХЛ и НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на вопрос о возможном матче между российскими и американскими игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

— Вы бы как предпочли сыграть, за сборную России против клубов НХЛ, либо твоя команда «Рейнджерс» против, допустим, «Трактора» или «Металлурга»?

— Первый вариант. Я думаю, это спорт и люди, конечно, поймут, если «Рейнджерс» будут играть там против СКА, но всё равно, как-то пытаться забить своим… я бы предпочёл первый вариант, за сборную России, — сказал Панарин в видео на канале «Это хоккей, брат!».

Напомним, в марте во время телефонных переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа обсуждался вопрос о проведении матча между игроками КХЛ и НХЛ.