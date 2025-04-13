Артемий Панарин назвал свою главную цель в спортивной карьере

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на вопрос о своей главной цели в спортивной карьере.

— Ты выиграл кучу индивидуальных призов, в России и командных. На данный момент остаётся ли Кубок Стэнли твоей главной целью в карьере?

— На данный период мы не участвуем в Олимпийских играх, так что в любом случае да, Кубок Стэнли, я играю в «Рейнджерс», и у нас задача одна, хоть она и труднопрогнозируема. В любом случае это сейчас главная цель, основная, хоккейная.

— Это напрямую зависит от твоих личных достижений, ведь ты лидер команды и, если ты сам хорош, тащишь её, то должно всё получиться.

— Да, да. Это само собой разумеется. Я на той роли в команде, где должен решать игры, набирать очки. Раньше я как-то уставал от того, что должен каждую игру генерировать результат, а сейчас кайфую от этого, — сказал Панарин в видео на канале «Это хоккей, брат!».

33-летний Панарин — чемпион мира среди молодёжи 2011 года, серебряный (2015) и двукратный бронзовый (2016, 2017) призёр чемпионатов мира, обладатель призов «Золотой шлем» (КХЛ, 2015), «Колдер Трофи» (НХЛ, 2016).