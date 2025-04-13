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«Круто, что это русский спортсмен». Панарин — о снайперском рекорде Овечкина в НХЛ

«Круто, что это русский спортсмен». Панарин — о снайперском рекорде Овечкина в НХЛ
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о снайперском рекорде НХЛ форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Это легендарное, особенное событие. Но когда ты действующий хоккеист и борешься за попадание в плей-офф, то сфокусирован больше на своей команде, но такой ажиотаж вокруг большой, что тоже до тебя доносится. У меня Nokia, так что до меня сложнее доносится (смеётся). Конечно, это особенное событие, и круто, что это русский спортсмен. В раздевалке «Рейнджерс» начали обсуждать, когда ему до рекорда оставалось три-четыре шайбы, — сказал Панарин в видео на канале «Это хоккей, брат!».

6 апреля матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забил 895-й гол в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, это помогло ему стать лучшим снайпером в её истории – он побил легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).

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