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Результаты матчей 1/4 финала плей-офф МХЛ на 13 апреля

Результаты матчей 1/4 финала плей-офф МХЛ на 13 апреля
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Сегодня, 13 апреля, состоялись два матча плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

Хоккей. МХЛ-2024/2025. Плей-офф, 1/4 финала
Восточная конференция. Первые матчи:

«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 2:1 Б;
«Омские Ястребы» (Омск) — «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк) — 1:0 ОТ.

Вторые матчи серий состоятся в в понедельник, 14 апреля. В этот же день начнутся четвертьфинальные серии команд Западной конференции: МХК «Спартак» (Москва) — МХК «Динамо» (Санкт-Петербург), «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Локо» (Ярославль).

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