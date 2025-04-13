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Ги Буше: «Авангард» был плох почти во всём, «Локомотив» почти во всём великолепен

Ги Буше: «Авангард» был плох почти во всём, «Локомотив» почти во всём великолепен
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Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение от ярославского «Локомотива» (1:4) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Авангард
Омск
1:0 Берёзкин (Шалунов) – 20:19 (5x5)     2:0 Шалунов (А. Радулов, Берёзкин) – 23:12 (5x5)     2:1 Ткачёв (Маклауд, Шарипзянов) – 30:54 (5x4)     3:1 А. Радулов (Елесин) – 36:27 (5x5)     4:1 Иванов (Алексеев) – 50:55 (5x5)    

— Сегодня соперник провёл классный матч, это потрясающая команда, и они потрясающе действовали.

— Как думаете, почему защитники «Авангарда» регулярно не справлялись с прессингом?
— У нас не только в этом плане, но и в целом ничего не получалось. Не проходили передачи, мы не могли выводить шайбу из зоны, заходить с шайбой в чужую зону, большинство не так хорошо работало. Мы были плохи почти во всём, а они почти во всём великолепны. Это, конечно, ни к чему хорошему не приводит.

— Что сейчас нужно делать «Авангарду», чтобы перетянуть инициативу на свою сторону?
— Мы ещё находимся в сегодняшнем дне, и я пока не готов сказать, что мы будем делать в следующем матче. Придёт время, и мы будем адаптироваться под новую встречу.

— Будет ли влиять на результаты матчей в этой серии фактор домашней площадки?
— Мы к каждому матчу относимся одинаково, вне зависимости от того, играем мы дома или на выезде. Всегда мы находимся на льду и нас окружают борта. Понятно, что мы любим наших болельщиков, очень ценим их поддержку, но исход матчей решают игроки. Все матчи в этой серии будут боевыми и непростыми. Сейчас мы понимаем, что серия будет тяжёлой и длительной.

— Собираетесь ли вы как-то акцентировать внимание на Александре Радулове, который очень активен в этой серии?
— Я не смотрю на эту ситуацию в таком ключе. Встречаются две команды, и каждый борется за территорию, за шайбу, работает и старается вся команда, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Счёт в серии — 1-1. Следующие две игры пройдут в Омске 15 и 17 апреля.

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