Ги Буше: «Авангард» был плох почти во всём, «Локомотив» почти во всём великолепен

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение от ярославского «Локомотива» (1:4) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025.

— Сегодня соперник провёл классный матч, это потрясающая команда, и они потрясающе действовали.

— Как думаете, почему защитники «Авангарда» регулярно не справлялись с прессингом?

— У нас не только в этом плане, но и в целом ничего не получалось. Не проходили передачи, мы не могли выводить шайбу из зоны, заходить с шайбой в чужую зону, большинство не так хорошо работало. Мы были плохи почти во всём, а они почти во всём великолепны. Это, конечно, ни к чему хорошему не приводит.

— Что сейчас нужно делать «Авангарду», чтобы перетянуть инициативу на свою сторону?

— Мы ещё находимся в сегодняшнем дне, и я пока не готов сказать, что мы будем делать в следующем матче. Придёт время, и мы будем адаптироваться под новую встречу.

— Будет ли влиять на результаты матчей в этой серии фактор домашней площадки?

— Мы к каждому матчу относимся одинаково, вне зависимости от того, играем мы дома или на выезде. Всегда мы находимся на льду и нас окружают борта. Понятно, что мы любим наших болельщиков, очень ценим их поддержку, но исход матчей решают игроки. Все матчи в этой серии будут боевыми и непростыми. Сейчас мы понимаем, что серия будет тяжёлой и длительной.

— Собираетесь ли вы как-то акцентировать внимание на Александре Радулове, который очень активен в этой серии?

— Я не смотрю на эту ситуацию в таком ключе. Встречаются две команды, и каждый борется за территорию, за шайбу, работает и старается вся команда, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Счёт в серии — 1-1. Следующие две игры пройдут в Омске 15 и 17 апреля.