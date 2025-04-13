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Игорь Никитин прокомментировал уверенную победу «Локомотива» над «Авангардом»

Игорь Никитин прокомментировал уверенную победу «Локомотива» над «Авангардом»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги второго матча с омским «Авангардом» в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — 2025, в котором ярославская команда победила со счётом 4:1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Авангард
Омск
1:0 Берёзкин (Шалунов) – 20:19 (5x5)     2:0 Шалунов (А. Радулов, Берёзкин) – 23:12 (5x5)     2:1 Ткачёв (Маклауд, Шарипзянов) – 30:54 (5x4)     3:1 А. Радулов (Елесин) – 36:27 (5x5)     4:1 Иванов (Алексеев) – 50:55 (5x5)    

— Тяжёлая победа, всё начинается с нуля.

— Другой «Локомотив» увидели, нежели позавчера. Это больше психология или в игре что-то удалось подкрутить?
— Сначала, конечно, нужно психологию подкрутить, чтобы что-то в игре менять. Все люди, и мы не исключение, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Счёт в серии до четырёх побед ничейный — 1-1. Следующие две игры пройдут в Омске 15 и 17 апреля.

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