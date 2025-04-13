Игорь Никитин прокомментировал уверенную победу «Локомотива» над «Авангардом»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги второго матча с омским «Авангардом» в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — 2025, в котором ярославская команда победила со счётом 4:1.

— Тяжёлая победа, всё начинается с нуля.

— Другой «Локомотив» увидели, нежели позавчера. Это больше психология или в игре что-то удалось подкрутить?

— Сначала, конечно, нужно психологию подкрутить, чтобы что-то в игре менять. Все люди, и мы не исключение, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Счёт в серии до четырёх побед ничейный — 1-1. Следующие две игры пройдут в Омске 15 и 17 апреля.