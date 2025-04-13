«Филадельфия» вызвала Гребёнкина из фарм-клуба и через полчаса отправила его обратно

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Никита Гребёнкин был вызван в основную команду из фарм-клуба «Лихай Вэлли Фантомс». Через полчаса пресс-служба «лётчиков» сообщила, что форвард был отправлен обратно в фарм-клуб, выступающий в АХЛ.

Гребёнкин начинал сезон-2024/2025 в «Торонто Мэйпл Лифс», за который провёл семь матчей и результативными действиями не отметился, после чего был переведён в фарм-клуб «Торонто» в АХЛ. В конце марта российский форвард был обменян в «Филадельфию», которая также отправила его в дочернюю команду. В общей сложности в активе 21-летнего Гребёнкина 24 (11+13) очка за 43 матча в АХЛ в нынешнем сезоне.