«Айлендерс» с Сорокиным в воротах одержал сухую победу над «Нью-Джерси»

На льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Игра закончилась сухой победой гостей с минимальным счётом 1:0.

Единственная шайба в матче на счету нападающего «островитян» Бо Хорвата. Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 23 броска соперников и в четвёртый раз в сезоне сыграл «на ноль». Его соотечественник и одноклубник Максим Цыплаков провёл на льду 14 минут 47 секунд и нанёс один бросок в створ ворот хозяев. Защитник «Айлендерс» Александр Романов сыграл 22 минуты 21 секунду (второй показатель в команде) и закончил матч с показателем полезности «+1».

«Нью-Йорк Айлендерс» набрал 82 очка в 80 играх и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Нью-Джерси» с 89 очками после аналогичного количества игр располагается на седьмой строчке.