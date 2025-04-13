Панарин назвал игроков «Рейнджерс», с которыми общается больше всего, не считая Шестёркина

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на вопрос о коммуникации с игроками своего клуба.

— Кроме Шестёркина, с кем из игроков своей команды ты больше всего общаешься?

— Ну Трочек, наверное. Выделять кого-то сложно, но с Трочеком так, наверное, больше всех, с Лафреньером, с которым играли кучу времени и сейчас тоже.

— И вне льда?

— Да, — сказал Панарин в видео на канале «Это хоккей, брат!».

В этом сезоне на счету Панарина 89 очков. 33-летний россиянин забросил 37 шайб и отдал 52 результативные передачи в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ — 2024/2025. Винсент Трочек и Алекси Лафреньер являются его постоянными партнёрами по звену.