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Панарин назвал игроков «Рейнджерс», с которыми общается больше всего, не считая Шестёркина

Панарин назвал игроков «Рейнджерс», с которыми общается больше всего, не считая Шестёркина
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на вопрос о коммуникации с игроками своего клуба.

— Кроме Шестёркина, с кем из игроков своей команды ты больше всего общаешься?
— Ну Трочек, наверное. Выделять кого-то сложно, но с Трочеком так, наверное, больше всех, с Лафреньером, с которым играли кучу времени и сейчас тоже.

— И вне льда?
— Да, — сказал Панарин в видео на канале «Это хоккей, брат!».

В этом сезоне на счету Панарина 89 очков. 33-летний россиянин забросил 37 шайб и отдал 52 результативные передачи в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ — 2024/2025. Винсент Трочек и Алекси Лафреньер являются его постоянными партнёрами по звену.

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