Нападающий московского «Спартака» Николай Голдобин необычным выражением прокомментировал игру одноклубника Адама Ружички во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 с уфимским «Салаватом Юлаевым» (5:4 ОТ). Словацкий форвард сделал хет-трик, причём свой второй гол легионер забил при счёте 3:4 за секунду до конца третьего периода, а третий принёс победу «Спартаку» в овертайме.

«Он сыграл сегодня как Golubiro Shpioniro», — сказал Голдобин в видео, опубликованном пресс-службой «Спартака» в телеграм-канале.

Счёт в серии до четырёх побед равный — 1-1. Следующие две игры пройдут в Москве 15 и 17 апреля.