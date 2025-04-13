Голдобин необычной фразой оценил хет-трик Ружички в матче «Спартака» с «Салаватом»
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Нападающий московского «Спартака» Николай Голдобин необычным выражением прокомментировал игру одноклубника Адама Ружички во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 с уфимским «Салаватом Юлаевым» (5:4 ОТ). Словацкий форвард сделал хет-трик, причём свой второй гол легионер забил при счёте 3:4 за секунду до конца третьего периода, а третий принёс победу «Спартаку» в овертайме.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
13 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 5
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Голдобин (Вишневский, Морозов) – 12:21 (5x4) 1:1 Ефремов (Цулыгин, Ян) – 18:16 (5x5) 1:2 Локтионов (Пашин, Миронов) – 24:52 (5x4) 2:2 Ян (Ефремов, Хафизуллин) – 26:54 (5x5) 3:2 Хафизуллин (Хмелевски, Уилсон) – 28:44 (5x5) 3:3 Ружичка (Локтионов, Филин) – 36:15 (5x5) 4:3 Алалыкин (Панин) – 47:07 (5x5) 4:4 Ружичка (Морозов, Порядин) – 59:59 (6x5) 4:5 Ружичка (Локтионов) – 61:13 (5x5)
«Он сыграл сегодня как Golubiro Shpioniro», — сказал Голдобин в видео, опубликованном пресс-службой «Спартака» в телеграм-канале.
Счёт в серии до четырёх побед равный — 1-1. Следующие две игры пройдут в Москве 15 и 17 апреля.
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