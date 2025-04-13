«Оттава» в овертайме победила «Филадельфию», Мичков провёл на льду 15 минут

На льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Оттава Сенаторз» и «Филадельфия Флайерз». Игра закончилась победой хозяев в овертайме — 4:3 ОТ.

В основное время в составе хозяев отличились Тим Штюцле, Фабиан Зеттерлунд и Тома Шабо. Гости ответили точными бросками Николя Делорье, Ноа Кейтса и Гарнета Хэтэуэя. В овертайме победу «Оттаве» принёс точный выстрел Штюцле, оформившего дубль.

Защитник хозяев Артём Зуб сыграл 19 минут 34 секунды, провёл один силовой приём и заблокировал два броска. Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков провёл на льду 15 минут 50 секунд при показателе полезности «-1». На его счету четыре броска в створ ворот соперника и ни одного набранного очка. Защитник «лётчиков» Егор Замула также результативными действиями не отметился (13.32, 1 бросок в створ). Ворота «Филадельфии» защищал россиянин Иван Федотов, который совершил 22 сейва.

«Оттава» набрала 94 очка в 80 играх и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Филадельфия» с 76 очками после аналогичного количества игр располагается на предпоследней, 15-й строчке.