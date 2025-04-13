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Илья Сорокин вышел на второе место по количеству «сухих» матчей за «Айлендерс»

Илья Сорокин вышел на второе место по количеству «сухих» матчей за «Айлендерс»
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Российский голкипер Илья Сорокин вышел на второе место по количеству «сухих» матчей за «Нью-Йорк Айлендерс». Сегодня, 13 апреля, он сыграл «на ноль» в выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (1:0), оформив 22-й «сухой» матч в составе «сорок».

НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
0 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Хорват – 39:03    

Топ-3 вратаря в истории «Нью-Йорк Айлендерс» по количеству матчей «на ноль»:

1. Гленн Реш — 25.
2. Илья Сорокин — 22.
2. Билли Смит — 22.

В этом сезоне 29-летний Сорокин в четвёртый раз в сыграл «на ноль». Всего в регулярном чемпионате НХЛ-2024/2025 он провёл 60 матчей с коэффициентом непробиваемости 2,70 и процентом отражённых бросков 90,66.

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