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НХЛ выпустила лимитированную коллекцию клюшек Овечкина за $ 27 999

НХЛ выпустила лимитированную коллекцию клюшек Овечкина за $ 27 999
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) выпустила лимитированную коллекцию клюшек российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за $ 27 999. Об этом сообщает пресс‑служба лиги.

Фото: Пресс-служба НХЛ

Всего было изготовлено восемь экземпляров. Каждый выполнен вручную из бронзы и повторяет технические характеристики клюшки, которой форвард «Вашингтона» забросил рекордную 895‑ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Клюшки подписаны Овечкиным и имеют индивидуальный номер. Отмечается, что шесть из восьми предметов уже проданы.

6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забил 895-й гол в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, это помогло ему стать лучшим снайпером в её истории – он побил легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).

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