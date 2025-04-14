Защитник «Авангарда» Соловьёв: «Локомотив» вышел воевать, а мы — играть в хоккей
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Защитник омского «Авангарда» Алексей Соловьёв прокомментировал поражение от ярославского «Локомотива» (1:4) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Авангард
Омск
1:0 Берёзкин (Шалунов) – 20:19 (5x5) 2:0 Шалунов (А. Радулов, Берёзкин) – 23:12 (5x5) 2:1 Ткачёв (Маклауд, Шарипзянов) – 30:54 (5x4) 3:1 А. Радулов (Елесин) – 36:27 (5x5) 4:1 Иванов (Алексеев) – 50:55 (5x5)
«Знали, что эта серия не будет лёгкой. Всё-таки играем с одним из фаворитов. Не было ни у кого сомнений, что эта серия не закончится со счётом 4-0. Знали, что они будут выходить и биться в кровь сегодня. К сожалению, где-то уступили им, они преобладали в борьбе, вышли воевать сегодня, а мы вышли играть в хоккей. Наверное, в этом большая разница сегодня. Но ничего, хороший опыт», — сказал Соловьёв в видео, опубликованном пресс-службой «Авангарда» в телеграм-канале.
Счёт в серии равный — 1-1. Следующие две игры пройдут в Омске 15 и 17 апреля.
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