Защитник «Авангарда» Соловьёв: «Локомотив» вышел воевать, а мы — играть в хоккей

Защитник омского «Авангарда» Алексей Соловьёв прокомментировал поражение от ярославского «Локомотива» (1:4) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025.

«Знали, что эта серия не будет лёгкой. Всё-таки играем с одним из фаворитов. Не было ни у кого сомнений, что эта серия не закончится со счётом 4-0. Знали, что они будут выходить и биться в кровь сегодня. К сожалению, где-то уступили им, они преобладали в борьбе, вышли воевать сегодня, а мы вышли играть в хоккей. Наверное, в этом большая разница сегодня. Но ничего, хороший опыт», — сказал Соловьёв в видео, опубликованном пресс-службой «Авангарда» в телеграм-канале.

Счёт в серии равный — 1-1. Следующие две игры пройдут в Омске 15 и 17 апреля.