«Питтсбург» с Малкиным проиграл «Бостону», у Хуснутдинова передача

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

За «Бостон» забивали Элиас Линдхольм, Фабиан Люселль, Морган Гики и Якуб Лауко. Российский нападающий Марат Хуснутдинов отметился результативной передачей. Российский защитник Никита Задоров завершил матч без очков.

За «Питтсбург» заброшенной шайбой отметился Рикард Ракелль. Российские нападающий Евгений Малкин и Василий Пономарёв не записали на свой счёт результативных действий.

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