«Питтсбург» с Малкиным проиграл «Бостону», у Хуснутдинова передача
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Линдхольм (Пастрняк, Йокихарью) – 19:57 0:2 Люселль (Заха, Хуснутдинов) – 28:52 (pp) 0:3 Гики (Пастрняк, Линдхольм) – 31:56 1:3 Ракелль (Томасино, Койвунен) – 39:44 (pp) 1:4 Лауко (Заха, Задоров) – 57:30
За «Бостон» забивали Элиас Линдхольм, Фабиан Люселль, Морган Гики и Якуб Лауко. Российский нападающий Марат Хуснутдинов отметился результативной передачей. Российский защитник Никита Задоров завершил матч без очков.
За «Питтсбург» заброшенной шайбой отметился Рикард Ракелль. Российские нападающий Евгений Малкин и Василий Пономарёв не записали на свой счёт результативных действий.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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