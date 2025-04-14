Александр Овечкин забил 896-й гол в карьере в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. Единственную на данный момент шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 63 матчах, в которых записал в свой актив 43 гола и 28 результативных передач при коэффициенте полезности «+15».

Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1489 игр, в которых он забил 896 голов и сделал 725 результативных передач.