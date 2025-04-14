Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин забил 896-й гол в карьере в НХЛ

Александр Овечкин забил 896-й гол в карьере в НХЛ
Комментарии

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
1 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Овечкин (Строум) – 01:10     1:1 Веренски (Проворов, Монахан) – 14:36     1:2 Фантилли – 24:39    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. Единственную на данный момент шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 63 матчах, в которых записал в свой актив 43 гола и 28 результативных передач при коэффициенте полезности «+15».

Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1489 игр, в которых он забил 896 голов и сделал 725 результативных передач.

Материалы по теме
Компания отправила пиво вратарям НХЛ, которым Овечкин ни разу не забил
Истории
Компания отправила пиво вратарям НХЛ, которым Овечкин ни разу не забил
Календарь НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android