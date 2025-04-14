Овечкин обновил рекорд НХЛ по числу вратарей, которым забивал

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:1. Единственную на данный момент шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин в ворота канадского голкипера Джета Гривза.

Овечкин впервые в карьере забил Гривзу, тем самым обновив свой рекорд по числу вратарей, которым забивал в лиге. Это 184-й вратарь, которому россиянин забивал за свою карьеру. Гривз стал девятым новым вратарём, чьи ворота Овечкин поразил в этом сезоне, сообщается на официальной странице клуба в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 63 матчах, в которых записал в свой актив 43 гола и 28 результативных передач при коэффициенте полезности «+15».