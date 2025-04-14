«Каролина» с Орловым и Свечниковым проиграла «Торонто»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Леново Центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

За «Торонто» забивали Понтус Хольмберг, Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер и Джон Таварес.

Единственный гол за «Каролину» забил Себастьян Ахо. Российский нападающий Андрей Свечников и защитник Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями.

В следующем матче «Каролина» встретится с «Монреаль Канадиенс», а «Торонто» сыграет с «Баффало Сэйбрз». Матчи пройдут 17 и 16 апреля соответственно.