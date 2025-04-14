«Каролина» с Орловым и Свечниковым проиграла «Торонто»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Леново Центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2025, понедельник. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Хольмберг (Райлли, Карло) – 19:43 0:2 Мэттьюс (Райлли, Марнер) – 30:20 0:3 Нюландер (Доми, Бенуа) – 41:25 1:3 Ахо – 47:58 (pp) 1:4 Таварес (Доми, Райлли) – 55:43
За «Торонто» забивали Понтус Хольмберг, Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер и Джон Таварес.
Единственный гол за «Каролину» забил Себастьян Ахо. Российский нападающий Андрей Свечников и защитник Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями.
В следующем матче «Каролина» встретится с «Монреаль Канадиенс», а «Торонто» сыграет с «Баффало Сэйбрз». Матчи пройдут 17 и 16 апреля соответственно.
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