Гол Александра Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Коламбусом»

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своей площадке «Коламбус Блю Джекетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей голами отметились Зак Веренски, Адам Фантилли (дубль) и Андрей Воронков. Российский защитник «Коламбуса» Иван Проворов записал на свой счёт результативную передачу. За «Вашингтон» отличился нападающий и капитан команды Александр Овечкин, оформивший свою 896-ю шайбу в НХЛ.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Айлендерс», а «Коламбус» встретится с «Филадельфией».