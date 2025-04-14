Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Александра Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Коламбусом»

Гол Александра Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Коламбусом»
Комментарии

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своей площадке «Коламбус Блю Джекетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Овечкин (Строум) – 01:10     1:1 Веренски (Проворов, Монахан) – 14:36     1:2 Фантилли – 24:39     1:3 Фантилли (Джонсон, ван Римсдайк) – 41:57     1:4 Воронков – 55:57    

В составе победителей голами отметились Зак Веренски, Адам Фантилли (дубль) и Андрей Воронков. Российский защитник «Коламбуса» Иван Проворов записал на свой счёт результативную передачу. За «Вашингтон» отличился нападающий и капитан команды Александр Овечкин, оформивший свою 896-ю шайбу в НХЛ.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Айлендерс», а «Коламбус» встретится с «Филадельфией».

Материалы по теме
Овечкину не стоит расслабляться. Мэттьюс не так прост, как кажется
Овечкину не стоит расслабляться. Мэттьюс не так прост, как кажется
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android