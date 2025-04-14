Гол Александра Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Коламбусом»
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На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своей площадке «Коламбус Блю Джекетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Овечкин (Строум) – 01:10 1:1 Веренски (Проворов, Монахан) – 14:36 1:2 Фантилли – 24:39 1:3 Фантилли (Джонсон, ван Римсдайк) – 41:57 1:4 Воронков – 55:57
В составе победителей голами отметились Зак Веренски, Адам Фантилли (дубль) и Андрей Воронков. Российский защитник «Коламбуса» Иван Проворов записал на свой счёт результативную передачу. За «Вашингтон» отличился нападающий и капитан команды Александр Овечкин, оформивший свою 896-ю шайбу в НХЛ.
В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Айлендерс», а «Коламбус» встретится с «Филадельфией».
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