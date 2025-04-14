Дубль и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Баффало» в матче с 11-ю голами
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 7:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
7 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Гюнцель (Хагель, Чирелли) – 16:35 1:1 Кулих (Томпсон) – 19:37 1:2 Клифтон (Кребс, Куинн) – 19:52 2:2 Макдона (Хагель, Чирелли) – 23:02 3:2 Кучеров (Хедман, Гурд) – 26:34 4:2 Гики (Гонсалвес, Пол) – 34:21 5:2 Лиллеберг (Чаффи, Гонсалвес) – 36:45 6:2 Кучеров – 42:39 6:3 Так (Далин, Петерка) – 48:39 (pp) 7:3 Гюнцель – 53:12 (pp) 7:4 Лафферти (Далин) – 58:23
За «Тампу» дубль оформили российский нападающий Никита Кучеров и Джейк Гюнцель. Ещё по разу отличились Райан Макдона, Конор Гики и Эмиль Лиллеберг. Также на счету Кучерова результативная передача.
За «Баффало» заброшенными шайбами отметились Иржи Кулих, Коннор Клифтон, Алекс Так и Сэм Лафферти.
В следующем матче регулярного чемпионата «Тампа» встретится с «Флоридой Пантерз». «Баффало», в свою очередь, сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс». Оба матча пройдут 16 апреля.
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