Дубль и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Баффало» в матче с 11-ю голами

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 7:4.

За «Тампу» дубль оформили российский нападающий Никита Кучеров и Джейк Гюнцель. Ещё по разу отличились Райан Макдона, Конор Гики и Эмиль Лиллеберг. Также на счету Кучерова результативная передача.

За «Баффало» заброшенными шайбами отметились Иржи Кулих, Коннор Клифтон, Алекс Так и Сэм Лафферти.

В следующем матче регулярного чемпионата «Тампа» встретится с «Флоридой Пантерз». «Баффало», в свою очередь, сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс». Оба матча пройдут 16 апреля.