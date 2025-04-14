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Овечкин догнал Хоу и вышел на второе место по голам в НХЛ в равных составах

Овечкин догнал Хоу и вышел на второе место по голам в НХЛ в равных составах
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На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своей площадке «Коламбус Блю Джекетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Овечкин (Строум) – 01:10     1:1 Веренски (Проворов, Монахан) – 14:36     1:2 Фантилли – 24:39     1:3 Фантилли (Джонсон, ван Римсдайк) – 41:57     1:4 Воронков – 55:57    

За «Вашингтон» отличился российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин. Для 39-летнего россиянина эта шайба стала 566-й в карьере в «регулярках» НХЛ, заброшенной при игре в равных составах. По этому показателю Овечкин догнал канадца Горди Хоу и теперь делит с ним второе место в истории лиги. Рекордсменом по голам в равных составах является канадец Уэйн Гретцки (617).

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 63 матчах, в которых записал в свой актив 43 гола и 28 результативных передач при коэффициенте полезности «+15».

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