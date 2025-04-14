Овечкин догнал Хоу и вышел на второе место по голам в НХЛ в равных составах

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своей площадке «Коламбус Блю Джекетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.

За «Вашингтон» отличился российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин. Для 39-летнего россиянина эта шайба стала 566-й в карьере в «регулярках» НХЛ, заброшенной при игре в равных составах. По этому показателю Овечкин догнал канадца Горди Хоу и теперь делит с ним второе место в истории лиги. Рекордсменом по голам в равных составах является канадец Уэйн Гретцки (617).

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 63 матчах, в которых записал в свой актив 43 гола и 28 результативных передач при коэффициенте полезности «+15».