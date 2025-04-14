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«Вашингтон» проиграл «Коламбусу» два матча подряд с общим счётом 1:11

«Вашингтон» проиграл «Коламбусу» два матча подряд с общим счётом 1:11
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«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Коламбус Блю Джекетс» во втором матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги подряд. 14 апреля столичный клуб уступил «Коламбусу» со счётом 1:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Овечкин (Строум) – 01:10     1:1 Веренски (Проворов, Монахан) – 14:36     1:2 Фантилли – 24:39     1:3 Фантилли (Джонсон, ван Римсдайк) – 41:57     1:4 Воронков – 55:57    

Отметим, единственный гол в этом матче за «Вашингтон» забил российский нападающий Александр Овечкин.

В предыдущем матче, который состоялся 12 апреля, «Вашингтон» потерпел разгромное поражение со счётом 0:7. В этой встрече Овечкин не принимал участие.

Таким образом, «Вашингтон» проиграл два матча подряд «Коламбусу» со счётом 1:11.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Айлендерс», а «Коламбус» встретится с «Филадельфией».

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