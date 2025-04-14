«Вашингтон» проиграл «Коламбусу» два матча подряд с общим счётом 1:11

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Коламбус Блю Джекетс» во втором матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги подряд. 14 апреля столичный клуб уступил «Коламбусу» со счётом 1:4.

Отметим, единственный гол в этом матче за «Вашингтон» забил российский нападающий Александр Овечкин.

В предыдущем матче, который состоялся 12 апреля, «Вашингтон» потерпел разгромное поражение со счётом 0:7. В этой встрече Овечкин не принимал участие.

Таким образом, «Вашингтон» проиграл два матча подряд «Коламбусу» со счётом 1:11.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Айлендерс», а «Коламбус» встретится с «Филадельфией».