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«Виннипег» после поражения «Вашингтона» стал обладателем Президентского кубка

«Виннипег» после поражения «Вашингтона» стал обладателем Президентского кубка
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«Виннипег Джетс» стал обладателем Президентского кубка. Это стало возможным после поражения «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (1:4).

«Виннипег» занимает первое место в Западной конференции, записав в свой актив 114 очков. «Вашингтон», в свою очередь, досрочно выиграл Восточную конференцию, однако лишился шансов на победу Президентском кубке за два матча до конца регулярного чемпионата.

В оставшихся двух матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс» и «Питтсбург Пингвинз». Матчи пройдут 16 и 18 апреля соответственно.

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