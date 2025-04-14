«Виннипег» после поражения «Вашингтона» стал обладателем Президентского кубка

«Виннипег Джетс» стал обладателем Президентского кубка. Это стало возможным после поражения «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (1:4).

«Виннипег» занимает первое место в Западной конференции, записав в свой актив 114 очков. «Вашингтон», в свою очередь, досрочно выиграл Восточную конференцию, однако лишился шансов на победу Президентском кубке за два матча до конца регулярного чемпионата.

В оставшихся двух матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс» и «Питтсбург Пингвинз». Матчи пройдут 16 и 18 апреля соответственно.