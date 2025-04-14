Кучеров оторвался от Маккиннона в гонке лучших бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оторвался от форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги.

В матче с «Баффало Сэйбрз» (7:4) Кучеров оформил дубль и сделал результативную передачу. Таким образом, Кучеров набрал 119 (36+83) очков и единолично возглавляет гонку бомбардиров. На счету Маккиннона 116 (32+84) очков.

Замыкает тройку лучших бомбардиров нынешнего сезона НХЛ лидер «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драизайтль (106).

Всего за карьеру в НХЛ Никита Кучеров принял участие в 801 матче, в которых записал в свой актив 356 голов и 636 результативных передач при коэффициенте полезности «+154».