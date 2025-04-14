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Александр Овечкин сократил отставание от Джо Сакика до 20 очков за карьеру в НХЛ

Александр Овечкин сократил отставание от Джо Сакика до 20 очков за карьеру в НХЛ
Александр Овечкин
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На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своей площадке «Коламбус Блю Джекетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Овечкин (Строум) – 01:10     1:1 Веренски (Проворов, Монахан) – 14:36     1:2 Фантилли – 24:39     1:3 Фантилли (Джонсон, ван Римсдайк) – 41:57     1:4 Воронков – 55:57    

За «Вашингтон» отличился российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин. Для 39-летнего россиянина эта шайба стала 896-й за карьеру в НХЛ, а результативное действие 1621-м в североамериканской лиге. Таким образом лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ продолжает преследование Джо Сакика, который замыкает топ-10 бомбардиров в истории.

Сегодня занимающий 11-ю строчку в бомбардирском рейтинге всех времён Овечкин сократил отставание от знаменитого канадца до 20 баллов. Напомним, что Сакик завершил карьеру в НХЛ на отметке в 1641 очко в 1378 матчах. В активе же Овечкина теперь стало 1621 очко после 1489 матчей.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 2857 очков, второе место занимает Яромир Ягр (1921), топ-3 замыкает Марк Мессье (1887).

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