Александр Овечкин сократил отставание от Джо Сакика до 20 очков за карьеру в НХЛ

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своей площадке «Коламбус Блю Джекетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.

За «Вашингтон» отличился российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин. Для 39-летнего россиянина эта шайба стала 896-й за карьеру в НХЛ, а результативное действие 1621-м в североамериканской лиге. Таким образом лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ продолжает преследование Джо Сакика, который замыкает топ-10 бомбардиров в истории.

Сегодня занимающий 11-ю строчку в бомбардирском рейтинге всех времён Овечкин сократил отставание от знаменитого канадца до 20 баллов. Напомним, что Сакик завершил карьеру в НХЛ на отметке в 1641 очко в 1378 матчах. В активе же Овечкина теперь стало 1621 очко после 1489 матчей.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 2857 очков, второе место занимает Яромир Ягр (1921), топ-3 замыкает Марк Мессье (1887).