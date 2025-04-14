Кучеров оказался в восьми очках от вхождения в элитный клуб 1000+ среди россиян в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 7:4.

За «Тампу» дубль оформили российский нападающий Никита Кучеров и Джейк Гюнцель. Ещё по разу отличились Райан Макдона, Конор Гики и Эмиль Лиллеберг. Также на счету Кучерова результативная передача.

Всего за карьеру в НХЛ Кучеров принял участие в 801 матче, в которых записал в свой актив 356 голов и 636 результативных передач при коэффициенте полезности «+154». На счету Кучерова теперь стало 992 очка, благодаря чему он оказался всего в восьми результативных действиях от исторической отметки в 1000 баллов.

На данный момент лишь пять россиян набирали 1000+ очков в НХЛ. Рекорд здесь принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (1641), второе место занимает нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (1346), топ-3 замыкает Сергей Фёдоров (1179). Также 1000+ очков набрали Александр Могильный (1032) и Алексей Ковалёв (1029).