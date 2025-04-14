Кучеров вышел на восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ среди россиян

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 7:4.
За «Тампу» дубль оформили российский нападающий Никита Кучеров и Джейк Гюнцель. Ещё по разу отличились Райан Макдона, Конор Гики и Эмиль Лиллеберг. Также на счету Кучерова результативная передача.
Всего за карьеру в НХЛ Кучеров принял участие в 801 матче, в которых записал в свой актив 356 голов и 636 результативных передач при коэффициенте полезности «+154». Оформив дубль в ворота «клинков» Кучеров догнал Вячеслава Козлова по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, выйдя на восьмое место в списке лучших снайперов среди россиян в истории североамериканской лиги. При этом Козлов сыграл 1182 матча в НХЛ.
Рекорд здесь принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (896), второе место занимает нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (514), топ-3 замыкает Сергей Фёдоров (483). Также 400+ голов забили Александр Могильный (473), Илья Ковальчук (443), Павел Буре (437) и Алексей Ковалёв (430). Следом располагаются Козлов и Кучеров (по 356).
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