Дубль Шаранговича помог «Калгари» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ

В ночь с 13 на 14 апреля мск на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калагри (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Калгари Флэймз» и «Сан-Хосе Шаркс», победу в котором со счётом 5:2 одержали хозяева.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадский защитник Маккензи Уигар, чешский форвард Адам Клапка, американский нападающий Мэтт Коронато. Также на счету белорусского хоккеиста

Егора Шаранговича дубль.

В составе «Сан-Хосе» забитыми голами отличились канадский форвард Тайлер Тоффоли и чешский защитник Ян Рутта.

«Калгари» продолжит домашнюю серию игр и встретится с «Вегас Голден Найтс» 16 апреля. «Сан-Хосе» на выезде проведёт матч с «Ванкувер Кэнакс» 15 апреля.