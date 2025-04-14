Дубль Шаранговича помог «Калгари» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ
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В ночь с 13 на 14 апреля мск на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калагри (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Калгари Флэймз» и «Сан-Хосе Шаркс», победу в котором со счётом 5:2 одержали хозяева.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2025, понедельник. 03:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Тоффоли (Карлссон, Грегор) – 03:09 1:1 Уигар (Клапка, Юбердо) – 09:24 2:1 Клапка (Кадри, Юбердо) – 14:15 2:2 Рутта (Эклунд, Тоффоли) – 24:20 3:2 Шарангович (Фрост, Пахал) – 41:30 4:2 Коронато (Баклунд, Коулман) – 50:55 5:2 Шарангович (Андерссон) – 57:14
В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадский защитник Маккензи Уигар, чешский форвард Адам Клапка, американский нападающий Мэтт Коронато. Также на счету белорусского хоккеиста
Егора Шаранговича дубль.
В составе «Сан-Хосе» забитыми голами отличились канадский форвард Тайлер Тоффоли и чешский защитник Ян Рутта.
«Калгари» продолжит домашнюю серию игр и встретится с «Вегас Голден Найтс» 16 апреля. «Сан-Хосе» на выезде проведёт матч с «Ванкувер Кэнакс» 15 апреля.
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