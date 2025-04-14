Овечкин обновил личный рекорд по длительности результативной серии в этом сезоне НХЛ

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своей площадке «Коламбус Блю Джекетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1. Единственный гол в составе хозяев забил российский форвард и капитан Александр Овечкин.

Таким образом, Овечкин продлил свою результативную серию в этой регулярке до семи матчей кряду, обновив личный рекорд, который до этой игры был равен шести матчам.

Всего в текущем сезоне у Александра 43 гола и 28 результативных передач в 63 встречах за клуб. Недавно он побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

Овечкин покормил подаренного ему козлёнка