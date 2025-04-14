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Овечкин обновил личный рекорд по длительности результативной серии в этом сезоне НХЛ

Овечкин обновил личный рекорд по длительности результативной серии в этом сезоне НХЛ
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На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своей площадке «Коламбус Блю Джекетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1. Единственный гол в составе хозяев забил российский форвард и капитан Александр Овечкин.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Овечкин (Строум) – 01:10     1:1 Веренски (Проворов, Монахан) – 14:36     1:2 Фантилли – 24:39     1:3 Фантилли (Джонсон, ван Римсдайк) – 41:57     1:4 Воронков – 55:57    

Таким образом, Овечкин продлил свою результативную серию в этой регулярке до семи матчей кряду, обновив личный рекорд, который до этой игры был равен шести матчам.

Всего в текущем сезоне у Александра 43 гола и 28 результативных передач в 63 встречах за клуб. Недавно он побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

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