Гюнцель стал вторым игроком в истории, забросившим 40+ шайб в дебютном сезоне за «Тампу»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 7:4.

За «Тампу» дубль оформили российский нападающий Никита Кучеров и Джейк Гюнцель. Ещё по разу отличились Райан Макдона, Конор Гики и Эмиль Лиллеберг. Также на счету Кучерова результативная передача.

Второй гол в матче стал для Гюнцеля 40-м в текущем регулярном чемпионате, благодаря чему он стал всего вторым игроком в истории «Тампы», забросившим 40+ шайб в дебютном сезоне за клуб.

Клубный рекорд в этой номинации был установлен ещё в сезоне-1992/1993, когда Брайан Брэдли отправил 42 шайбы в ворота соперников.