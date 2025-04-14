Овечкин на 10 голов оторвался от Уилсона среди лучших снайперов «Вашингтона» этого сезона

В Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своей площадке «Коламбус Блю Джекетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1. Единственный гол в составе хозяев забил российский форвард и капитан Александр Овечкин, улучшив свою позицию в списке лучших снайпер клуба этой регулярки.

После этого матча в активе россиянина стало 43 заброшенный шайбы в текущем сезоне НХЛ. Он оторвался от ближайшего преследователя Тома Уилсона в списке лучших клубных снайперов на 10 голов. У канадца — 33 заброшенные шайбы. Третий снайпер этого сезона у «столичных» — белорус Алексей Протас, у него 30 голов.

До конца регулярки «Кэпилаз» осталось сыграть два матча: с «Айлендерс» и «Питтсбургом». Обе игры они проведут на выезде.

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