Тайлер Тоффоли повторил клубное достижение Сергея Макарова в «Сан-Хосе» 31-летней давности

В ночь с 13 на 14 апреля мск на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калагри (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Калгари Флэймз» и «Сан-Хосе Шаркс», победу в котором со счётом 5:2 одержали хозяева.

В составе «Сан-Хосе» забитыми голами отличились канадский форвард Тайлер Тоффоли и чешский защитник Ян Рутта. Забитый гол стал для Тоффоли 30-м в текущем регулярном чемпионате, благодаря чему он стал всего третьим игроком в истории «Шаркс», забросившим 30+ шайб в дебютном сезоне за клуб.

Клубный рекорд в этой номинации был установлен в сезоне-2009/2010, когда Дэни Хитли отправил 39 шайб в ворота соперников. Тоффоли же сегодня повторил клубное достижение Сергея Макарова в «Сан-Хосе» 31-летней давности. В сезоне-1993/1994 российский форвард также забил 30 голов за клуб.