Тайлер Тоффоли повторил клубное достижение Сергея Макарова в «Сан-Хосе» 31-летней давности

В ночь с 13 на 14 апреля мск на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калагри (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Калгари Флэймз» и «Сан-Хосе Шаркс», победу в котором со счётом 5:2 одержали хозяева.
В составе «Сан-Хосе» забитыми голами отличились канадский форвард Тайлер Тоффоли и чешский защитник Ян Рутта. Забитый гол стал для Тоффоли 30-м в текущем регулярном чемпионате, благодаря чему он стал всего третьим игроком в истории «Шаркс», забросившим 30+ шайб в дебютном сезоне за клуб.
Клубный рекорд в этой номинации был установлен в сезоне-2009/2010, когда Дэни Хитли отправил 39 шайб в ворота соперников. Тоффоли же сегодня повторил клубное достижение Сергея Макарова в «Сан-Хосе» 31-летней давности. В сезоне-1993/1994 российский форвард также забил 30 голов за клуб.
- 14 апреля 2025
-
07:10
-
06:52
-
06:20
-
06:14
-
06:05
-
06:00
-
05:56
-
05:50
-
05:43
-
05:40
-
05:31
-
05:15
-
04:37
-
04:23
-
04:13
-
04:06
-
03:50
-
03:49
-
02:31
-
02:01
-
01:26
-
01:22
-
00:06
- 13 апреля 2025
-
23:55
-
23:42
-
23:18
-
22:59
-
22:31
-
22:17
-
22:00
-
21:43
-
21:24
-
20:42
-
20:32
-
20:22