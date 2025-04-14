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Тайлер Тоффоли повторил клубное достижение Сергея Макарова в «Сан-Хосе» 31-летней давности

Тайлер Тоффоли повторил клубное достижение Сергея Макарова в «Сан-Хосе» 31-летней давности
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В ночь с 13 на 14 апреля мск на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калагри (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Калгари Флэймз» и «Сан-Хосе Шаркс», победу в котором со счётом 5:2 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2025, понедельник. 03:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Тоффоли (Карлссон, Грегор) – 03:09     1:1 Уигар (Клапка, Юбердо) – 09:24     2:1 Клапка (Кадри, Юбердо) – 14:15     2:2 Рутта (Эклунд, Тоффоли) – 24:20     3:2 Шарангович (Фрост, Пахал) – 41:30     4:2 Коронато (Баклунд, Коулман) – 50:55     5:2 Шарангович (Андерссон) – 57:14    

В составе «Сан-Хосе» забитыми голами отличились канадский форвард Тайлер Тоффоли и чешский защитник Ян Рутта. Забитый гол стал для Тоффоли 30-м в текущем регулярном чемпионате, благодаря чему он стал всего третьим игроком в истории «Шаркс», забросившим 30+ шайб в дебютном сезоне за клуб.

Клубный рекорд в этой номинации был установлен в сезоне-2009/2010, когда Дэни Хитли отправил 39 шайб в ворота соперников. Тоффоли же сегодня повторил клубное достижение Сергея Макарова в «Сан-Хосе» 31-летней давности. В сезоне-1993/1994 российский форвард также забил 30 голов за клуб.

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