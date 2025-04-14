Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по матчам с 2+ голами в НХЛ

Никита Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по матчам с 2+ голами в НХЛ
Никита Кучеров в «Тампе»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 7:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
7 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Гюнцель (Хагель, Чирелли) – 16:35     1:1 Кулих (Томпсон) – 19:37     1:2 Клифтон (Кребс, Куинн) – 19:52     2:2 Макдона (Хагель, Чирелли) – 23:02     3:2 Кучеров (Хедман, Гурд) – 26:34     4:2 Гики (Гонсалвес, Пол) – 34:21     5:2 Лиллеберг (Чаффи, Гонсалвес) – 36:45     6:2 Кучеров – 42:39     6:3 Так (Далин, Петерка) – 48:39 (pp)     7:3 Гюнцель (Хагель) – 53:12 (pp)     7:4 Лафферти (Далин) – 58:23    

За «Тампу» дубль оформили российский нападающий Никита Кучеров и Джейк Гюнцель. Ещё по разу отличились Райан Макдона, Конор Гики и Эмиль Лиллеберг. Также на счету Кучерова результативная передача.

Второй гол в матче помог Кучерову отпраздновать новый юбилей в НХЛ. Сегодня проводящий всю карьеру в североамериканской лиге в составе «молний» российский форвард провёл 50-й матч в регулярных первенствах НХЛ, когда ему удалось забросить больше одной шайбы. По этому показателю Никита вышел на второе место в клубной истории, сравнявшись с Мартеном Сан-Луи (по 50 матчей с 2+ голами).

Клубный рекорд в этой номинации принадлежит ныне выступающему на «Нэшвилл Предаторз» канадскому форварду Стивену Стэмкосу (97 матчей с 2+ голами).

Материалы по теме
Кучеров вышел на восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ среди россиян
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android