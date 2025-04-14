Никита Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по матчам с 2+ голами в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 7:4.
За «Тампу» дубль оформили российский нападающий Никита Кучеров и Джейк Гюнцель. Ещё по разу отличились Райан Макдона, Конор Гики и Эмиль Лиллеберг. Также на счету Кучерова результативная передача.
Второй гол в матче помог Кучерову отпраздновать новый юбилей в НХЛ. Сегодня проводящий всю карьеру в североамериканской лиге в составе «молний» российский форвард провёл 50-й матч в регулярных первенствах НХЛ, когда ему удалось забросить больше одной шайбы. По этому показателю Никита вышел на второе место в клубной истории, сравнявшись с Мартеном Сан-Луи (по 50 матчей с 2+ голами).
Клубный рекорд в этой номинации принадлежит ныне выступающему на «Нэшвилл Предаторз» канадскому форварду Стивену Стэмкосу (97 матчей с 2+ голами).
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