Александра Овечкина отделяет шесть игр от вхождения в топ-25 по сыгранным матчам в НХЛ

В Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своей площадке «Коламбус Блю Джекетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1. Для капитана «столичных» Александра Овечкина этот матч стал 1489 за карьеру в НХЛ.

Теперь россиянин находится на 26-й строчке по количеству проведённых игр в регулярках среди всех хоккеистов. От вхождения в топ-25 его отделяет шесть матчей. Следующая цель Овечкина — Фил Хаусли, на счету которого 1495 проведённых игр. Столько же игр провёл Брент Бёрнс (1495), но канадский хоккеист и сам продолжает карьеру в НХЛ, выступая в этом сезоне за «Каролину Харрикейнз» и на постоянной основе увеличивая количество проведённых им матчей.

Напомним, в сегодняшней встрече Овечкин стал автором единственного гола своей команды.

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