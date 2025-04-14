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Тим Штюцле вышел на третье место в истории «Оттавы» по голам в овертаймах

Тим Штюцле вышел на третье место в истории «Оттавы» по голам в овертаймах
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На льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Оттава Сенаторз» и «Филадельфия Флайерз». Игра закончилась победой хозяев в овертайме — 4:3 ОТ.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Делорье (Йорк, Хэтэуэй) – 31:43     1:1 Штюцле (Шабо, Хэмоник) – 32:36     1:2 Кейтс (Андре, Бринк) – 37:17     2:2 Зеттерлунд (Пинто, Шабо) – 44:41     2:3 Хэтэуэй (Силер) – 47:33     3:3 Шабо (Крукшенк, Штюцле) – 52:54     4:3 Штюцле (Батерсон, Жиру) – 61:40 (pp)    

В основное время в составе хозяев отличились Тим Штюцле, Фабиан Зеттерлунд и Тома Шабо. Гости ответили точными бросками Николя Делорье, Ноа Кейтса и Гарнета Хэтэуэя. В овертайме победу «Оттаве» принёс точный выстрел Штюцле, оформившего дубль.

Для немецкого форварда этот гол стал шестым за карьеру в НХЛ при игре в овертаймах. Таким образом проводящий всю карьеру в североамериканской лиге в составе «Сенаторз» нападающий вышел на третье место в клубной истории по голам в овертаймах, сравнявшись с Эриком Карлссоном и Майком Хоффманом.

Клубный рекорд принадлежит американскому форварду «Сенаторз» Брэди Ткачуку (11), второе место занимает завершивший карьеру Майк Фишер (семь).

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