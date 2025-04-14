Тим Штюцле вышел на третье место в истории «Оттавы» по голам в овертаймах

На льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Оттава Сенаторз» и «Филадельфия Флайерз». Игра закончилась победой хозяев в овертайме — 4:3 ОТ.

В основное время в составе хозяев отличились Тим Штюцле, Фабиан Зеттерлунд и Тома Шабо. Гости ответили точными бросками Николя Делорье, Ноа Кейтса и Гарнета Хэтэуэя. В овертайме победу «Оттаве» принёс точный выстрел Штюцле, оформившего дубль.

Для немецкого форварда этот гол стал шестым за карьеру в НХЛ при игре в овертаймах. Таким образом проводящий всю карьеру в североамериканской лиге в составе «Сенаторз» нападающий вышел на третье место в клубной истории по голам в овертаймах, сравнявшись с Эриком Карлссоном и Майком Хоффманом.

Клубный рекорд принадлежит американскому форварду «Сенаторз» Брэди Ткачуку (11), второе место занимает завершивший карьеру Майк Фишер (семь).