Гюнцель стал вторым действующим игроком НХЛ с 3+ сезонами с 40+ голами, родившимся в США

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 7:4.
За «Тампу» дубль оформили российский нападающий Никита Кучеров и Джейк Гюнцель. Ещё по разу отличились Райан Макдона, Конор Гики и Эмиль Лиллеберг. Также на счету Кучерова результативная передача.
Второй гол в матче стал для Гюнцеля 40-м в текущем регулярном чемпионате, благодаря чему он достиг этой отметки в третий раз за карьеру в североамериканской лиге. Примечательно, что Джейк стал всего вторым действующим игроком лиги, кто родился в США и провёл как минимум три сезона в НХЛ с 40+ голами.
Рекорд в этой номинации принадлежит американскому нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу (шесть сезонов с 40+ голами).
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