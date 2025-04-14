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«Сан-Хосе» уже точно получит лучшие шансы на первый номер драфта НХЛ-2025

«Сан-Хосе» уже точно получит лучшие шансы на первый номер драфта НХЛ-2025
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В ночь с 13 на 14 апреля мск на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калагри (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Калгари Флэймз» и «Сан-Хосе Шаркс», победу в котором со счётом 5:2 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2025, понедельник. 03:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Тоффоли (Карлссон, Грегор) – 03:09     1:1 Уигар (Клапка, Юбердо) – 09:24     2:1 Клапка (Кадри, Юбердо) – 14:15     2:2 Рутта (Эклунд, Тоффоли) – 24:20     3:2 Шарангович (Фрост, Пахал) – 41:30     4:2 Коронато (Баклунд, Коулман) – 50:55     5:2 Шарангович (Андерссон) – 57:16    

Потерпевшие девятое поражение кряду «акулы» потеряли шансы подняться с последнего место в общей турнирной таблице НХЛ. Таким образом американская второй год подряд финиширует на последнем месте в общей таблице лиги.

В результате этого калифорнийцы уже точно получат лучшие шансы на общий первый выбор на драфте НХЛ-2025 (25,5%). В целом по итогам драфт-лотереи в любом случае они получат пик не ниже третьего.

Напомним, что в прошлом году «Шаркс» выбрали форварда Макклина Селебрини под общим первым номером. Среди главных фаворитов драфта-2025 называются защитник Мэттью Шефер (Канада), форварды Майкл Миса (Канада) и Джеймс Хэгенс (США).

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