«Сан-Хосе» уже точно получит лучшие шансы на первый номер драфта НХЛ-2025

В ночь с 13 на 14 апреля мск на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калагри (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Калгари Флэймз» и «Сан-Хосе Шаркс», победу в котором со счётом 5:2 одержали хозяева.

Потерпевшие девятое поражение кряду «акулы» потеряли шансы подняться с последнего место в общей турнирной таблице НХЛ. Таким образом американская второй год подряд финиширует на последнем месте в общей таблице лиги.

В результате этого калифорнийцы уже точно получат лучшие шансы на общий первый выбор на драфте НХЛ-2025 (25,5%). В целом по итогам драфт-лотереи в любом случае они получат пик не ниже третьего.

Напомним, что в прошлом году «Шаркс» выбрали форварда Макклина Селебрини под общим первым номером. Среди главных фаворитов драфта-2025 называются защитник Мэттью Шефер (Канада), форварды Майкл Миса (Канада) и Джеймс Хэгенс (США).