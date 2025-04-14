Коннор Макдэвид превзошёл достижение Евгения Малкина среди действующих игроков НХЛ
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Звёздный канадский форвард «Элмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился двумя ассистами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (4:1) и вписал своё имя в историю.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Браун (Макдэвид) – 20:59 1:1 Иафалло (Шайфли, Миллер) – 26:16 (pp) 1:2 Хенрик (Перри, Бушар) – 32:39 1:3 Перри (Райан) – 52:25 1:4 Арвидссон (Кулак, Макдэвид) – 58:40
Таким образом, Макдэвид отмечается как минимум одной результативной передачей в пятом матче кряду. Это 26-й пятиматчевый отрезок в карьере для канадца с ассистами. По количеству таких отрезков от обошёл занимавшего ранее второе место данного рейтинга российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, у которого 25 таких отрезков.
Лидер — ещё один форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби — 28 отрезков с 5+ матчами с голевыми передачами.
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