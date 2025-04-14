Коннор Макдэвид превзошёл достижение Евгения Малкина среди действующих игроков НХЛ

Звёздный канадский форвард «Элмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился двумя ассистами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (4:1) и вписал своё имя в историю.

Таким образом, Макдэвид отмечается как минимум одной результативной передачей в пятом матче кряду. Это 26-й пятиматчевый отрезок в карьере для канадца с ассистами. По количеству таких отрезков от обошёл занимавшего ранее второе место данного рейтинга российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, у которого 25 таких отрезков.

Лидер — ещё один форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби — 28 отрезков с 5+ матчами с голевыми передачами.

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