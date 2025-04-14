Канадский клуб впервые за 13 лет выиграл Президентский кубок в НХЛ

«Виннипег Джетс» стал обладателем Президентского кубка. Это стало возможным после поражения «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (1:4).
«Виннипег» занимает первое место в Западной конференции, записав в свой актив 114 очков. «Вашингтон», в свою очередь, досрочно выиграл Восточную конференцию, однако лишился шансов на завоевания Президентского кубка за два матча до конца регулярного чемпионата.
Команда под руководством Скотта Арниела впервые в истории канадского клуба и всей франшизы (с учётом достижений «Атланты Трэшерз») завоевала Президентский кубок. Более того — для канадских клубов это в целом первая победа в регулярке с сезона-2011/2012, когда «Ванкувер Кэнакс» выиграл трофей Президента во второй раз подряд.
- 14 апреля 2025
-
08:30
-
08:10
-
08:00
-
07:44
-
07:44
-
07:27
-
07:20
-
07:10
-
06:52
-
06:20
-
06:14
-
06:05
-
06:00
-
05:56
-
05:50
-
05:43
-
05:40
-
05:31
-
05:15
-
04:37
-
04:23
-
04:13
-
04:06
-
03:50
-
03:49
-
02:31
-
02:01
-
01:26
-
01:22
-
00:06
- 13 апреля 2025
-
23:55
-
23:42
-
23:18
-
22:59
-
22:31