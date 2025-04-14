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Канадский клуб впервые за 13 лет выиграл Президентский кубок в НХЛ

Канадский клуб впервые за 13 лет выиграл Президентский кубок в НХЛ
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«Виннипег Джетс» стал обладателем Президентского кубка. Это стало возможным после поражения «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (1:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Браун (Макдэвид) – 20:59     1:1 Иафалло (Шайфли, Миллер) – 26:16 (pp)     1:2 Хенрик (Перри, Бушар) – 32:39     1:3 Перри (Райан) – 52:25     1:4 Арвидссон (Кулак, Макдэвид) – 58:40    

«Виннипег» занимает первое место в Западной конференции, записав в свой актив 114 очков. «Вашингтон», в свою очередь, досрочно выиграл Восточную конференцию, однако лишился шансов на завоевания Президентского кубка за два матча до конца регулярного чемпионата.

Команда под руководством Скотта Арниела впервые в истории канадского клуба и всей франшизы (с учётом достижений «Атланты Трэшерз») завоевала Президентский кубок. Более того — для канадских клубов это в целом первая победа в регулярке с сезона-2011/2012, когда «Ванкувер Кэнакс» выиграл трофей Президента во второй раз подряд.

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