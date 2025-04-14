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Овечкин увеличил отрыв от Панарина и Кучерова в списке лучших российских снайперов сезона

Овечкин увеличил отрыв от Панарина и Кучерова в списке лучших российских снайперов сезона
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В Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своей площадке «Коламбус Блю Джекетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1. Единственный гол в составе хозяев забил российский форвард и капитан Александр Овечкин, улучшив свою позицию в списке лучших российских снайпер этой регулярки.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Овечкин (Строум) – 01:10     1:1 Веренски (Проворов, Монахан) – 14:36     1:2 Фантилли – 24:39     1:3 Фантилли (Джонсон, ван Римсдайк) – 41:57     1:4 Воронков – 55:48    

После этого матча в активе россиянина стало 43 заброшенный шайбы в текущем сезоне НХЛ. Он оторвался от ближайшего преследователя Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» на шесть голов (37). Следующим в списке идёт Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг», на счету которого 36 голов.

Напомним, также Овечкин с большим отрывом занимает первое место в списке лучших снайперов «Вашингтона» в этом сезоне.

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