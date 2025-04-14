Овечкин увеличил отрыв от Панарина и Кучерова в списке лучших российских снайперов сезона

В Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своей площадке «Коламбус Блю Джекетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1. Единственный гол в составе хозяев забил российский форвард и капитан Александр Овечкин, улучшив свою позицию в списке лучших российских снайпер этой регулярки.
После этого матча в активе россиянина стало 43 заброшенный шайбы в текущем сезоне НХЛ. Он оторвался от ближайшего преследователя Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» на шесть голов (37). Следующим в списке идёт Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг», на счету которого 36 голов.
Напомним, также Овечкин с большим отрывом занимает первое место в списке лучших снайперов «Вашингтона» в этом сезоне.
Бекстрём вручил Овечкину козла
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