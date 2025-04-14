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14 апреля главные новости спорта, футбол, результаты НХЛ, НБА, формула-1, волейбол, Александр Овечкин, Никита Кучеров

Овечкин забил 896-й гол, стали известны все пары плей-офф и плей-ин НБА. Главное к утру
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 896-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ, отличившись в игре с «Коламбус Блю Джекетс», определились все пары плей-офф и плей-ин НБА, канадский хоккейный клуб «Виннипег Джетс» стал обладателем Президентского кубка. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Александр Овечкин забил 896-й гол в карьере в НХЛ.
  2. Определились все пары плей-офф и плей-ин НБА.
  3. «Виннипег» после поражения «Вашингтона» стал обладателем Президентского кубка.
  4. «Крылья Советов» на выезде обыграли «Химки» в матче 24-го тура РПЛ.
  5. Кучеров оторвался от Маккиннона в гонке лучших бомбардиров НХЛ.
  6. Российские борцы выиграли медальный зачёт на чемпионате Европы — 2025.
  7. «Лацио» и «Рома» поделили очки в матче 32-го тура Серии А.
  8. Норрис повторил уникальное достижение Хэмилтона в «Макларене».
  9. Гол Александра Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Коламбусом».
  10. Шапи Сулейманов забил первый гол за «Канзас» в матче МЛС с «Портлендом».
  11. Краснодарское «Динамо» стало участником «Финала шести» женского Кубка России.
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