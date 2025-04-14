Овечкин забил 896-й гол, стали известны все пары плей-офф и плей-ин НБА. Главное к утру

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 896-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ, отличившись в игре с «Коламбус Блю Джекетс», определились все пары плей-офф и плей-ин НБА, канадский хоккейный клуб «Виннипег Джетс» стал обладателем Президентского кубка. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».