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Александр Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона» в матче с «Коламбусом»

Александр Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона» в матче с «Коламбусом»
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Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о поражении столичной команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 1:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Овечкин (Строум) – 01:10     1:1 Веренски (Проворов, Монахан) – 14:36     1:2 Фантилли – 24:39     1:3 Фантилли (Джонсон, ван Римсдайк) – 41:57     1:4 Воронков – 55:48    

«Считаю, что мы провели хорошие два периода. У нас было немало возможностей, но иногда просто не удаётся реализовать свои шансы. Сегодня было множество положительных аспектов, и мы постараемся их учесть для дальнейшей работы», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Единственную шайбу «Вашингтона» в этой встрече забросил 39-летний Овечкин. Этот гол стал для него 896-м в карьере.

После поражения «Кэпиталз» потеряли шансы выиграть Президентский кубок в НХЛ.

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