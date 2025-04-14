Александр Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона» в матче с «Коламбусом»

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о поражении столичной команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 1:4.

«Считаю, что мы провели хорошие два периода. У нас было немало возможностей, но иногда просто не удаётся реализовать свои шансы. Сегодня было множество положительных аспектов, и мы постараемся их учесть для дальнейшей работы», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Единственную шайбу «Вашингтона» в этой встрече забросил 39-летний Овечкин. Этот гол стал для него 896-м в карьере.

После поражения «Кэпиталз» потеряли шансы выиграть Президентский кубок в НХЛ.