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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 14 апреля

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 14 апреля
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14 апреля в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
0 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Хорват – 39:03    
НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Делорье (Йорк, Хэтэуэй) – 31:43     1:1 Штюцле (Шабо, Хэмоник) – 32:36     1:2 Кейтс (Андре, Бринк) – 37:17     2:2 Зеттерлунд (Пинто, Шабо) – 44:41     2:3 Хэтэуэй (Силер) – 47:33     3:3 Шабо (Крукшенк, Штюцле) – 52:54     4:3 Штюцле (Батерсон, Жиру) – 61:40 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Линдхольм (Пастрняк, Йокихарью) – 19:57     0:2 Люселль (Заха, Хуснутдинов) – 28:52 (pp)     0:3 Гики (Пастрняк, Линдхольм) – 31:56     1:3 Ракелль (Томасино, Койвунен) – 39:44 (pp)     1:4 Лауко (Заха, Задоров) – 57:30    
НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2025, понедельник. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Хольмберг (Райлли, Карло) – 19:43     0:2 Мэттьюс (Райлли, Марнер) – 30:20     0:3 Нюландер (Доми, Бенуа) – 41:25     1:3 Ахо – 47:58 (pp)     1:4 Таварес (Доми, Райлли) – 55:43    

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своей площадке «Коламбус Блю Джекетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1. За «Вашингтон» отличился нападающий и капитан команды Александр Овечкин, забросивший свою 896-ю шайбу в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Овечкин (Строум) – 01:10     1:1 Веренски (Проворов, Монахан) – 14:36     1:2 Фантилли – 24:39     1:3 Фантилли (Джонсон, ван Римсдайк) – 41:57     1:4 Воронков – 55:48    

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 7:4. Российский нападающий Никита Кучеров отметился дублем и результативной передачей.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
7 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Гюнцель (Хагель, Чирелли) – 16:35     1:1 Кулих (Томпсон) – 19:37     1:2 Клифтон (Кребс, Куинн) – 19:52     2:2 Макдона (Хагель, Чирелли) – 23:02     3:2 Кучеров (Хедман, Гурд) – 26:34     4:2 Гики (Гонсалвес, Пол) – 34:21     5:2 Лиллеберг (Чаффи, Гонсалвес) – 36:45     6:2 Кучеров – 42:39     6:3 Так (Далин, Петерка) – 48:39 (pp)     7:3 Гюнцель (Хагель) – 53:12 (pp)     7:4 Лафферти (Далин) – 58:23    
НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Браун (Макдэвид) – 20:59     1:1 Иафалло (Шайфли, Миллер) – 26:16 (pp)     1:2 Хенрик (Перри, Бушар) – 32:39     1:3 Перри (Райан) – 52:25     1:4 Арвидссон (Кулак, Макдэвид) – 58:40    
НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2025, понедельник. 03:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Тоффоли (Карлссон, Грегор) – 03:09     1:1 Уигар (Клапка, Юбердо) – 09:24     2:1 Клапка (Кадри, Юбердо) – 14:15     2:2 Рутта (Эклунд, Тоффоли) – 24:20     3:2 Шарангович (Фрост, Пахал) – 41:30     4:2 Коронато (Баклунд, Коулман) – 50:55     5:2 Шарангович (Андерссон) – 57:16    
НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2025, понедельник. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Мактавиш (Нестеренко, Терри) – 18:52     2:0 Коланджело (Киллорн, Ватрано) – 27:35     2:1 Аамодт (Нечас, Друри) – 50:05     2:2 Друри (Малински, Койл) – 54:34 (pp)     2:3 Койл (Веси, О'Коннор) – 57:51     2:4 Джонсон (Койл) – 59:12    
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