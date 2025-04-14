«Ребята в команде знают, что для него это важно». Купер — о бомбардирской гонке Кучерова

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер заявил, что игроки команды поддерживают нападающего Никиту Кучерова в его бомбардирской гонке текущего сезона. Россиянин в матче с «Баффало Сэйбрз» (7:4) отметился дублем и результативной передачей, вырвавшись на чистое первое место в списке бомбардиров текущего сезона.

«Это была 80-я игра сезона, и Куч проявил много эмоций, когда забил свои голы. Я думаю, что ребята знают, насколько это было важно для него. Когда вы подходите к этому времени сезона, главным становится игра команды, но есть и некоторые индивидуальные награды, которые могут быть выиграны. Было здорово видеть, как ребята подпитываются эмоциями», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

Таким образом, Кучеров набрал 119 (36+83) очков и единолично возглавляет гонку бомбардиров. На счету Маккиннона 116 (32+84) очков.