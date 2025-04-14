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«Ребята в команде знают, что для него это важно». Купер — о бомбардирской гонке Кучерова

«Ребята в команде знают, что для него это важно». Купер — о бомбардирской гонке Кучерова
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер заявил, что игроки команды поддерживают нападающего Никиту Кучерова в его бомбардирской гонке текущего сезона. Россиянин в матче с «Баффало Сэйбрз» (7:4) отметился дублем и результативной передачей, вырвавшись на чистое первое место в списке бомбардиров текущего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
7 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Гюнцель (Хагель, Чирелли) – 16:35     1:1 Кулих (Томпсон) – 19:37     1:2 Клифтон (Кребс, Куинн) – 19:52     2:2 Макдона (Хагель, Чирелли) – 23:02     3:2 Кучеров (Хедман, Гурд) – 26:34     4:2 Гики (Гонсалвес, Пол) – 34:21     5:2 Лиллеберг (Чаффи, Гонсалвес) – 36:45     6:2 Кучеров – 42:39     6:3 Так (Далин, Петерка) – 48:39 (pp)     7:3 Гюнцель (Хагель) – 53:12 (pp)     7:4 Лафферти (Далин) – 58:23    

«Это была 80-я игра сезона, и Куч проявил много эмоций, когда забил свои голы. Я думаю, что ребята знают, насколько это было важно для него. Когда вы подходите к этому времени сезона, главным становится игра команды, но есть и некоторые индивидуальные награды, которые могут быть выиграны. Было здорово видеть, как ребята подпитываются эмоциями», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

Таким образом, Кучеров набрал 119 (36+83) очков и единолично возглавляет гонку бомбардиров. На счету Маккиннона 116 (32+84) очков.

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