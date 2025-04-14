Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 14 апреля 2025 года

Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 14 апреля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 апреля, пройдёт очередной игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего запланировано две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

В 17:00 мск в Челябинске состоится второй матч второго раунда плей-офф КХЛ, в котором «Трактор» примет на своём льду минское «Динамо».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 19:00 в Москве местное «Динамо» встретится с казанским «Ак Барсом». Игра состоится на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Счёт в парах 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 выглядит следующим образом:

«Локомотив» – «Авангард» — 1-1;
«Салават Юлаев» – «Спартак» — 1-1;
«Трактор» (Челябинск) – «Динамо» (Минск) — 1-0;
«Динамо» (Москва) – «Ак Барс» (Казань) — 0-1.

Материалы по теме
Мощный реванш «Локомотива»! Смяли «Авангард» и сравняли счёт в серии
Мощный реванш «Локомотива»! Смяли «Авангард» и сравняли счёт в серии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android