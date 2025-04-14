Расписание матчей 1/4 финала плей-офф МХЛ на 14 апреля 2025 года
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Сегодня, 14 апреля, состоятся четыре матча плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 15:30 МСК
Омские Ястребы
Омск
Не начался
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
Не начался
Чайка
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 18:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Не начался
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Не начался
Локо
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Хоккей. МХЛ-2024/2025. Плей-офф, 1/4 финала:
Восточная конференция:
«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Чайка» (Нижний Новгород).
«Омские Ястребы» (Омск) — «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк).
Западная конференция:
МХК «Спартак» (Москва) — МХК «Динамо» (Санкт-Петербург).
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Локо» (Ярославль).
Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.
Комментарии
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