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«С детства следил за его игрой». Голкипер Гривз — о первой пропущенной шайбе от Овечкина

«С детства следил за его игрой». Голкипер Гривз — о первой пропущенной шайбе от Овечкина
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Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Джет Гривз прокомментировал первую пропущенную шайбу в карьере от капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Овечкин (Строум) – 01:10     1:1 Веренски (Проворов, Монахан) – 14:36     1:2 Фантилли – 24:39     1:3 Фантилли (Джонсон, ван Римсдайк) – 41:57     1:4 Воронков – 55:48    

«Приятно бросать вызов лучшим парням в мире. Потрясающе иметь возможность оказаться в такой ситуации. Это круто. Я рос, наблюдая за ним в детстве, очевидно, он лучший снайпер всех времён. Я очень его уважаю, его гол был забит отличным броском. Нереально иметь возможность соревноваться с лучшими игроками мира», — цитирует Гривза RMNB.

Овечкин впервые в карьере забил Гривзу, тем самым обновив свой рекорд по числу вратарей, которым забивал в лиге. Это 184-й вратарь, которому россиянин забивал за свою карьеру. Гривз стал девятым новым вратарём, чьи ворота Овечкин поразил в этом сезоне.

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