«С детства следил за его игрой». Голкипер Гривз — о первой пропущенной шайбе от Овечкина

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Джет Гривз прокомментировал первую пропущенную шайбу в карьере от капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Приятно бросать вызов лучшим парням в мире. Потрясающе иметь возможность оказаться в такой ситуации. Это круто. Я рос, наблюдая за ним в детстве, очевидно, он лучший снайпер всех времён. Я очень его уважаю, его гол был забит отличным броском. Нереально иметь возможность соревноваться с лучшими игроками мира», — цитирует Гривза RMNB.

Овечкин впервые в карьере забил Гривзу, тем самым обновив свой рекорд по числу вратарей, которым забивал в лиге. Это 184-й вратарь, которому россиянин забивал за свою карьеру. Гривз стал девятым новым вратарём, чьи ворота Овечкин поразил в этом сезоне.