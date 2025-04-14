«Эдмонтон» подписал контракт с финским защитником Атро Леппяненым

«Эдмонтон Ойлерз» объявил о подписании защитника Атро Леппянена на годичный контракт новичка на сезон-2025/2026.

26-летний хоккеист провёл отличный сезон за «Ваасан Спорт» в финской лиге, набрав 63 (21+42) очка за 60 игр, что является рекордом лиги по количеству очков, набранных защитником. Его 42 передачи также стали лучшими среди всех игроков обороны, а его 21 гол занял второе место. Он также сделал три передачи в восьми матчах в плей-офф.

За два сезона в высшей лиге Финляндии защитник принял участие в 115 играх, забив 33 гола и сделав 58 результативных передач, набрав в общей сложности 91 очко.