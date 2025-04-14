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«Не за этим трофеем мы гонимся». Тренер «Виннипега» — о завоевании Президентского кубка

«Не за этим трофеем мы гонимся». Тренер «Виннипега» — о завоевании Президентского кубка
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Главный тренер «Виннипег Джетс» Скотт Арниел прокомментировал завоевание клубом Президентского трофея за победу в регулярном чемпионате НХЛ.

«Это чертовски большое достижение. Ребята должны гордиться этим. То, что мы пережили в этом сезоне, будучи одними из лучших в лиге, это чертовски большое достижение. Однако, в конце концов, не за этим трофеем мы гонимся», — цитирует Арниела пресс-служба клуба.

Команда под руководством Скотта Арниела впервые в истории канадского клуба и всей франшизы (с учётом достижений «Атланты Трэшерз») завоевала Президентский кубок. Более того — для канадских клубов это в целом первая победа в регулярке с сезона-2011/2012, когда «Ванкувер Кэнакс» выиграл трофей Президента во второй раз подряд.

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