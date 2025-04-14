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«Трактор» — «Динамо» Мн: во сколько начало 2-го матча серии плей-офф КХЛ, где смотреть

«Трактор» — «Динамо» Мн: во сколько начало 2-го матча серии плей-офф КХЛ, где смотреть
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Сегодня, 14 апреля, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду минское «Динамо». Встреча начнётся в 17:00 мск. Текущий счёт в серии 1-0 в пользу «Трактора».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Игру покажут каналы КХЛ и «КХЛ Prime».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом раунде «Трактор» победил дальневосточный «Адмирал» со счётом 4-2 в серии. «Динамо» было сильнее ЦСКА со счётом 4-2.

Напомним, матчи в серии «Трактор» — «Динамо» Минск состоятся 16, 18, 20*, 22*, 24* апреля.

* при необходимости

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